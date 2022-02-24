ФСБ: Украина обстреляла погранпункт в Курской области

Российский пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области обстрелян со стороны Украины. В результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

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«24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», - цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее Минобороны России сообщило о массовом бегстве украинских военных. Как уточняется, подразделения и военнослужащие ВСУ покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. В министерстве также уточнили, что с российской стороны ударов по городам Украины нет, мирному населению ничто не угрожает.