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19 минут назад

ФСБ: Украина обстреляла погранпункт в Курской области

Елена Прошина

Российский пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области обстрелян со стороны Украины. В результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

ФСБ: Украина обстреляла погранпункт в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», - цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее Минобороны России сообщило о массовом бегстве украинских военных. Как уточняется, подразделения и военнослужащие ВСУ покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. В министерстве также уточнили, что с российской стороны ударов по городам Украины нет, мирному населению ничто не угрожает.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации, в котором заявил о начале специальной операции денацификации и демилитаризации Украины. При этом глава государства подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

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