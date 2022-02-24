ФСБ: Украина обстреляла погранпункт в Курской области

Российский пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области обстрелян со стороны Украины. В результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
«24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», - цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее Минобороны России сообщило о массовом бегстве украинских военных. Как уточняется, подразделения и военнослужащие ВСУ покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. В министерстве также уточнили, что с российской стороны ударов по городам Украины нет, мирному населению ничто не угрожает.
24 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации, в котором заявил о начале специальной операции денацификации и демилитаризации Украины. При этом глава государства подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.