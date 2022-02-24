Лукашенко сделал заявление об участии Белоруссии в операции на Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что государство принимает участие в спецоперации на Донбассе. Об этом он сообщил на оперативном совещании с военными.

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«Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние, наши войска никакого участия не принимают в этой операции», - приводит слова белорусского президента агентство БелТА.

Глава государства также подчеркнул, что проведение оперативного совещания с военными продиктовано изменением ситуации у западных и южных границ. По его словам, за ночь обстановка по периметру границ Белоруссии резко изменилась.