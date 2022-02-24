На Украине состоялись испытания снаряда «Тайфун-1» реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Они проходили 23 февраля на полигоне Широкий Лан Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры размещены на странице Конструкторского бюро (КБ) «Южное» в Twitter.
Пуски орудий калибра 122 миллиметра были произведены с использованием боевой машины БМ-21.
«23 февраля 2022 года состоялись удачные залповые пуски реактивных снарядов, уже оснащенных штатными боевыми частями», – говорится в сообщении КБ на сайте предприятия.