На Украине состоялись испытания снаряда «Тайфун-1» реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Они проходили 23 февраля на полигоне Широкий Лан Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры размещены на странице Конструкторского бюро (КБ) «Южное» в Twitter.