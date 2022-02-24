В ДНР заявили о столкновениях мирных жителей с ВСУ

Народная милиция ДНР заявила о многочисленных столкновениях мирных жителей с представителями украинских силовых структур. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно информации НМ ДНР, столкновения происходят на блокпостах.

Также в Народной милиции республики заявили, что ДНР готова дать гуманитарный коридор украинским военным, если они добровольно сложат оружие.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинскими военными было обстреляно пять населенных пунктов в период с 08:35 до 9:35. Снаряды выпустили в направлении Горловки, Новоласпы, Григоровки, Белой Каменки и Васильевки.