Минобороны РФ сообщило о бегстве украинских военных

Подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.
Также министерство сообщило, что со стороны российских вооруженных сил ударов по городам Украины нет. Оно уточнило, что мирному населению ничего не несет угрозы.
Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии, подчеркивает министерство.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, мобилизация в республике идет по нарастающей.