Румыния сообщила о вторжении украинского истребителя

Пресс-служба румынского министерства обороны сообщила, что украинский тяжелый истребитель Су-27 незаконно вторгся в воздушное пространство Румынии. По информации на сайте ведомства, два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС сопроводили его на авиабазу в Бакэу.
Украинский летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
Ранее народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских бомбардировщика Су-24 вблизи поселков Смелое и Степовое. Также были подбиты два беспилотника Bayraktar ВС Украины у населенного пункта Счастье.
В ЛНР призвали украинских солдат сдать оружие и не оказывать сопротивление. В ведомстве сообщают, что на линии соприкосновения в Донбассе военные не оказывают сопротивления и отказываются выполнять приказы командования Вооруженных сил Украины.