Румыния сообщила о вторжении украинского истребителя

Пресс-служба румынского министерства обороны сообщила, что украинский тяжелый истребитель Су-27 незаконно вторгся в воздушное пространство Румынии. По информации на сайте ведомства, два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС сопроводили его на авиабазу в Бакэу.

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Украинский летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Ранее народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских бомбардировщика Су-24 вблизи поселков Смелое и Степовое. Также были подбиты два беспилотника Bayraktar ВС Украины у населенного пункта Счастье.