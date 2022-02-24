Пушилин: «Штаб объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен»

Штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре», - цитирует главу ДНР РИА «Новости».
Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил о начале операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать территорий Украины. По его словам, главной целью является демилитаризация страны и защита населения, которое подвергается издевательству и геноциду, устроенным киевским режимом.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мобилизация в республике идет по нарастающей. Теперь на военную службу призывают даже членов парламента и сотрудников органов государственной власти. Жители ДНР и ЛНР 1995-2004 годов рождения могут стать добровольцами.