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1 час назад

Пушилин: «Штаб объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен»

Елена Прошина

Штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин: «Штаб объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре», - цитирует главу ДНР РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил о начале операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать территорий Украины. По его словам, главной целью является демилитаризация страны и защита населения, которое подвергается издевательству и геноциду, устроенным киевским режимом.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мобилизация в республике идет по нарастающей. Теперь на военную службу призывают даже членов парламента и сотрудников органов государственной власти. Жители ДНР и ЛНР 1995-2004 годов рождения могут стать добровольцами.

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