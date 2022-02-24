Пушилин: «Штаб объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен»

Штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре», - цитирует главу ДНР РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил о начале операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать территорий Украины. По его словам, главной целью является демилитаризация страны и защита населения, которое подвергается издевательству и геноциду, устроенным киевским режимом.