Украинские военные запросили гуманитарный коридор

"Противник несет потери. В результате этого уже офицеров начинают бросать. Батальон, 53-я бригада там базируется. Два офицера, командира взвода, бросили своих подчиненных, те не знают, что им делать, уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых", - сказал он.