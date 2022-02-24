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27 минут назад

Украинские военные просят ДНР о гуманитарном коридоре

ТАСС

Два командира взвода украинской армии обратились к ДНР с просьбой предоставить им гуманитарный коридор, они готовы сложить оружие. Об этом в четверг заявил заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24".

Украинские военные запросили гуманитарный коридор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Противник несет потери. В результате этого уже офицеров начинают бросать. Батальон, 53-я бригада там базируется. Два офицера, командира взвода, бросили своих подчиненных, те не знают, что им делать, уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых", - сказал он.

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