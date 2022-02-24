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9 минут назад

Россия временно приостановила судоходство в Азовском море

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Россия временно приостановила судоходство в Азовском море, сообщил источник в морской сфере.

Россия приостановила судоходство в Азовском море
Фото: ТАССТАСС

«Временно приостановлено», – передает ТАСС ответ источника на вопрос о режиме судоходства в Азовском море.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Более 200 рейсов задержаны или отменены в Москве

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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