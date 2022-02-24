ВСУ опровергли высадку российских военных в Одессе

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что информация о якобы десантировании российских войск в Одессе, появившаяся ранее в сети, не является достоверной. Об этом сообщается в Facebook военного ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Уточняется, что высокоточные средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.