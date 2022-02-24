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1 час назад

В ЛНР призвали украинских солдат сложить оружие

Елена Прошина

Народная милиция Луганской народной республики призвала украинских военных сложить оружие. Согласно заявлению представителя ведомства, которое опубликовали в Telegram-канале, солдатам Вооруженных сил Украины необходимо не оказывать сопротивление.

В ЛНР призвали украинских солдат сложить оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве», — заявили в милиции.

В ЛНР отметили, что мирному населению ничего не угрожает. Несмотря на это, граждан, находящихся на прифронтовой территории республики, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву землях, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежища.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР о военной помощи. Отмечается, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий и выступает за право народов страны на самоопределение.

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