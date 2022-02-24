В Киеве сообщили об атаке границы Россией и Белоруссией

Погранслужба Украины сообщила, что помогают российской армии вооруженные силы Белоруссии, передает РИА Новости.

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Она заявила, что атака началась около 5 утра. Согласно ее данным, ситуация коснулась Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской области. Американский канал CNN также заявил, что танки заходят на Украину со стороны Белоруссии.

«Нападения на пограничные подразделения, пограничные снаряжения и контрольно-пропускные пункты происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и огнестрельного оружия»,— уточнила служба в Facebook.

Она также подчеркнула, что ВСУ и Национальной гвардией Украины ведут ответный огонь «в зависимости от ситуаций на приграничных участках».

Ранее Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не несет угрозы. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

24 февраля президент России Владимир Путин