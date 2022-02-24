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23 минуты назад

МВД Украины: Российские войска вошли в Харьков и Одессу

Елена Прошина

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что военные объекты страны в различных городах Украины, в том числе в Харькове, Днепре и Киеве подверглись атаке. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна.ua».

МВД Украины: Российские войска вошли в Харьков и Одессу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Он также проинформировал, что российские войска высадились в Одессе и пересекают границу с Харьковым.

«Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам — в Киеве, в Харькове. В Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы», — рассказал Геращенко.

Он пояснил, что с этого момента в мире наступает «новая геополитическая реальность. В заключение он добавил, что «победа будет за нами».

Ранее агентство УНИАН сообщило, что поступила информация минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске.

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