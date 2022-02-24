Байден принял решение по вопросу отправки американских войск на Украину

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что нет сценария, при котором США могли бы отправить своих военных для помощи Украине. Об этом сообщает РБК.

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По ее словам, США собирается помогать Украине другими способами.

«Нет варианта развития событий на Украине, при котором президент США Джо Байден отправит американских солдат воевать в этой стране против России», — сказала она.

Псаки отметила, что президент США Джо Байден «был предельно ясным и последовательным» и не намерен менять свое решение. Американские военные не отправятся воевать на Украину ни при каких обстоятельствах, подчеркнула она.

Псаки добавила, что «вторжение» России на территорию Украины может произойти в любое время. По ее словам, российские войска «уже некоторое время находятся в атакующей позиции».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США планируют перебросить до 800 военных в страны Прибалтики. Это связано с эскалацией ситуации вокруг Украины.