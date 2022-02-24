В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
23 минуты назад

В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО

Елена Прошина

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если возникнет угроза ее национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию YLE.

В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — сообщила премьер-министр.

Отмечается, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто до этого заявления рассказал, что у страны остается возможность подать заявку на вступление в НАТО. По его словам, Финляндия не сталкивалась с давлением в этом вопросе, а ее внешняя политика сохраняет стабильность.

Ранее Хаависто заявил, что НАТО необходимо сохранять политику «открытых дверей». Он отметил, что у каждой страны должно быть право вступить в Североатлантический альянс.

По его словам, поддержание политики «открытых дверей» со стороны НАТО — очень важно, так как организация должна оставаться открытой для всех стран.

«Очень важно, чтобы НАТО продолжала свою политику "открытых дверей", при которой Финляндия сохраняла бы за собой право подать заявку», — заявил он.

При этом Хаависто подчеркнул, что Финляндия придерживается той же позиции в отношении Украины и Грузии.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители