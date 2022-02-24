В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если возникнет угроза ее национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию YLE.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — сообщила премьер-министр.

Отмечается, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто до этого заявления рассказал, что у страны остается возможность подать заявку на вступление в НАТО. По его словам, Финляндия не сталкивалась с давлением в этом вопросе, а ее внешняя политика сохраняет стабильность.

Ранее Хаависто заявил, что НАТО необходимо сохранять политику «открытых дверей». Он отметил, что у каждой страны должно быть право вступить в Североатлантический альянс.

По его словам, поддержание политики «открытых дверей» со стороны НАТО — очень важно, так как организация должна оставаться открытой для всех стран.

«Очень важно, чтобы НАТО продолжала свою политику "открытых дверей", при которой Финляндия сохраняла бы за собой право подать заявку», — заявил он.