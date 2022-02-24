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53 минуты назад

В Пентагоне заявили, что Россия "снова готова напасть" на Украину

Газета.Ru

По мнению Вашингтона, по-прежнему "есть признаки" того, что Россия может напасть на Украину. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Пентагоне предупредили о "новом нападении" России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас есть все признаки того, что [Владимир Путин] снова готов напасть на Украину. В этот раз это может произойти со значительной военной силой. Я имею ввиду, что мы говорим о более 150 тыс. войск, выстроенных вдоль границы", - утверждал он.

Он добавил, что Вашингтон не видит никаких признаков деэскалации ситуации со стороны Москвы. Пентагон также считает, что российские войска прибывают на подконтрольную ДНР и ЛНР территорию, но не выходят за пределы ее границ.

При этом в американском оборонном ведомстве "не могут подтвердить с какой-либо значительной точностью численность войск, их состав и возможности".

Ранее президент США Джо Байден заявил о вводе новых антироссийских санкций против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине, которые в частности коснутся российского государственного долга - Вашингтон также закрыл для Москвы свои финансовые рынки.

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