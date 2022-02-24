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1 час назад

Комплексы «Ярс» перебазируют в Подмосковье

Lenta.ru

Машины стратегического ракетного комплекса «Ярс» перебазируют из Ивановской области в Подмосковье. 26 февраля пусковые установки комплекса совершат марш для подготовки к параду Победы. Об этом сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на Министерство обороны России.

Комплексы «Ярс» перебазируют в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках подготовки к военному параду на Красной площади 9 мая 2022 года механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" совершит марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области по федеральной трассе М7 через Московскую кольцевую дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино (расстояние около 400 километров)», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что водителям пусковых установок предстоит преодолеть 60 сложных дорожных участков и 19 мостов.

Ранее с космодрома Плесецк произвели запуск ракеты «Ярс» в рамках учений сил стратегического сдерживания.

В январе в публикации 19FortyFive «Ярс» назвали одним из самых опасных образцов российского вооружения.

В декабре 2021 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил о разработке нового ракетного комплекса.

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