Комплексы «Ярс» перебазируют в Подмосковье

«В рамках подготовки к военному параду на Красной площади 9 мая 2022 года механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" совершит марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области по федеральной трассе М7 через Московскую кольцевую дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино (расстояние около 400 километров)», — говорится в сообщении.