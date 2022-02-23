В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы военного ведомства Британии

Минобороны РФ назвало заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса "мифологией" и посоветовали британским военным лучше учить историю, чтобы не жертвовать своими жизнями в угоду британским политикам.

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"Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества <...> рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", - сказал журналистам официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, комментируя заявления британского министра.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду сообщил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости. Он утверждал, что "Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму". По его словам, Великобритания всегда может повторить это.

Конашенков отметил, что "Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес". "Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал", - сказал официальный представитель Минобороны.

"Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана, - продолжил он. - Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо".