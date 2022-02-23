Спрогнозирован ответ НАТО на ввод войск России в Донбасс

В ответ на ввод российских войск в Донбасс НАТО ускорит подготовку и строительство собственной системы коллективной обороны, расширив военное присутствие на востоке Европы. Такую реакцию альянса спрогнозировал Николас Уильямс, старший научный сотрудник аналитического центра European Leadership Network и экс-чиновник НАТО, в интервью «Ленте.ру».

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По его словам, Североатлантический альянс может развернуть свои силы от Прибалтики до Болгарии, при этом контингенты США и других западных стран-членов альянса можно будет при необходимости достаточно быстро увеличить.

Уильямс заявил, что это не станет возвратом к тому уровню военного присутствия, который существовал во времена холодной войны, психологический эффект от этого шага будет ощутимым. «Перезагрузка или пересмотр отношений между НАТО и Россией в обозримом будущем выглядит крайне маловероятным», — резюмировал специалист.