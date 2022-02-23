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42 минуты назад

Украина объявила призыв резервистов от 18 до 60 лет

Деловая газета "Взгляд"

Украинские власти начали призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет, об этом объявил генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Украина объявила призыв резервистов от 18 до 60 лет
Фото: ReutersReuters

«22 февраля 2022 года президент Украины [Владимир Зеленский] издал приказ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины «О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период». Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет», – цитирует сообщение генштаба ВСУ ТАСС.

Он добавил, что в числе призывников будут как офицеры, так и сержанты, и рядовой состав. Призыв начался 23 февраля, максимальный срок службы – один год.

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.

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