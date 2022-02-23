Украина объявила призыв резервистов от 18 до 60 лет

Украинские власти начали призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет, об этом объявил генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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«22 февраля 2022 года президент Украины [Владимир Зеленский] издал приказ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины «О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период». Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет», – цитирует сообщение генштаба ВСУ ТАСС.

Он добавил, что в числе призывников будут как офицеры, так и сержанты, и рядовой состав. Призыв начался 23 февраля, максимальный срок службы – один год.

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.