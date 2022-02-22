США перебросят военных в Европу из-за России

«Я распорядился увеличить военное присутствие США в Европе. Это сделано для усиления стран-союзников Балтии — Эстонии, Литвы и Латвии», — заявил Джо Байден во время своего выступления по поводу России и Украины, транслируемого на YouTube-канале Белого дома.