В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
17 минут назад

США перебросят военных в Европу из-за России

Ura.Ruиещё 1

США увеличат присутствие военного контингента в Европе для защиты стран Балтии на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

США перебросят военных в Европу из-за России
Фото: miliman/pickupimage.commiliman/pickupimage.com

«Я распорядился увеличить военное присутствие США в Европе. Это сделано для усиления стран-союзников Балтии — Эстонии, Литвы и Латвии», — заявил Джо Байден во время своего выступления по поводу России и Украины, транслируемого на YouTube-канале Белого дома.

Он подчеркнул, что характер этого решения оборонительный.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем российский лидер определился с границами республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции на фоне решения Путина. Страны Евросоюза единогласно проголосовали за введение ограничений в отношении России. Байден обвинил Путина в начале вторжения РФ на Украину. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о принятии решения об ограничения доступа России к рынкам капитала ЕС, пишет RT.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители