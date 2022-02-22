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41 минуту назад

Путин: Тактическое ядерное оружие на Украине означает угрозу для России

РИАМО

Президент России Владимир Путин заявил, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине означает стратегическую угрозу для России. Президент также рассказал, что помогло бы улучшить отношения РФ и Украины.

Путин: ядерное оружие на Украине означает угрозу для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот, что мы должны иметь в виду», - сказал Путин.

По словам российского лидера, дальность поражения тактического ядерного оружия можно поднять от 110 до 300-500 км, а такие значения уже позволяют нанести удар по Москве.

Путин отметил, что самым лучшим решением для урегулирования конфликта России и Украины мог бы стать добровольный отказ киевских властей от вступления в НАТО. Таким образом была бы реализована идея нейтралитета.

Президент РФ подчеркнул, что прекратить любые конфликты между Москвой и Киевом, помимо отказа от вступления Украины в НАТО, поможет признание украинскими властями волеизъявления народа, проживающего в Крыму и Севастополе.

«Никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно и приняли свое решение – воссоединиться с Россией. И нужно уважать это решение. Если те, кто так или иначе оспаривает, все-таки считают себя демократическими странами, должны в конце концов признать – это высшая форма демократии – референдум», - сказал Путин.

Он также добавил, что еще одним пунктом, который может поспособствовать урегулированию отношений между Москвой и Киевом, является ограничение на современные виды оружия на Украине, поскольку это «единственный, объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать».

Ранее Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер также подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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