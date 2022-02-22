В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
50 минут назад

Столтенберг: 100 самолетов НАТО находятся в состоянии готовности

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса имеются 100 военных самолетов, готовых к выполнению боевых задач на фоне обострения ситуации в Донбассе, сообщает Reuters.

Столтенберг: 100 самолетов НАТО находятся в состоянии готовности
Фото: ReutersReuters

«Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности», — сказал Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, Россия «продолжает планировать вторжение» на Украину. Столтенберг также уверен, что именно РФ ответственна за провокации на территории ДНР и ЛНР.

«Мы продолжаем призывать Россию к отступлению... никогда не поздно отказаться от атаки», — подчеркнул он.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне отвергли требования МИД Великобритании о выводе войск из ДНР и ЛНР, заявив, что «они туда и не вводились». Но в ближайшее время ситуация изменится — Совет Федерации России единогласно одобрил запрос президента страны Владимира Путина на использование ВС в Донбассе.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители