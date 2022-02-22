Столтенберг: 100 самолетов НАТО находятся в состоянии готовности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса имеются 100 военных самолетов, готовых к выполнению боевых задач на фоне обострения ситуации в Донбассе, сообщает Reuters .

По мнению генсека НАТО, Россия «продолжает планировать вторжение» на Украину. Столтенберг также уверен, что именно РФ ответственна за провокации на территории ДНР и ЛНР.

«Мы продолжаем призывать Россию к отступлению... никогда не поздно отказаться от атаки», — подчеркнул он.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне отвергли требования МИД Великобритании о выводе войск из ДНР и ЛНР, заявив, что «они туда и не вводились». Но в ближайшее время ситуация изменится — Совет Федерации России единогласно одобрил запрос президента страны Владимира Путина на использование ВС в Донбассе.