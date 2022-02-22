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1 час назад

CNN: силы спецназначения США покинули Украину

ТАСС

США полностью вывели свои силы специального назначения с Украины. Об этом сообщила во вторник в Twitter журналистка телекомпании CNN Наташа Бертран со ссылкой на представителя Европейского командования США Билла Спикса.

Спецназ США покинул Украину
Фото: ReutersReuters

Журналистка уточнила со ссылкой на свои источники, что последней задачей спецназовцев было "сопровождение сотрудников посольства США в Польшу прошлой ночью".

Пентагон ранее не называл точного числа военнослужащих сил специального назначения на Украине. Ранее США вывели из Украины военных инструкторов Национальной гвардии.

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Соединенные Штаты публично высказывают опасения, что Россия якобы может предпринять дальнейшие враждебные действия в отношении Украины. В частности, об этом говорила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности в понедельник.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

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