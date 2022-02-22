Спецназ США покинул Украину

США полностью вывели свои силы специального назначения с Украины. Об этом сообщила во вторник в Twitter журналистка телекомпании CNN Наташа Бертран со ссылкой на представителя Европейского командования США Билла Спикса.

Фото: Reuters Reuters

Журналистка уточнила со ссылкой на свои источники, что последней задачей спецназовцев было "сопровождение сотрудников посольства США в Польшу прошлой ночью".

Пентагон ранее не называл точного числа военнослужащих сил специального назначения на Украине. Ранее США вывели из Украины военных инструкторов Национальной гвардии.

Соединенные Штаты публично высказывают опасения, что Россия якобы может предпринять дальнейшие враждебные действия в отношении Украины. В частности, об этом говорила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности в понедельник.