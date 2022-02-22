В Донецке вновь раздались звуки разрывов снарядов

В Донецке вновь раздаются звуки артиллерийской стрельбы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Разрывы снарядов слышны даже в центре города. Местные жители сообщают, что стрельбу можно услышать и южнее.

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Один из жителей Донецка рассказал «Ленте.ру», что разрушения продолжаются. По его словам, 21 февраля в многоквартирный дом в Горловке, где живет его коллега, попали снаряды.

«Во время трансляции обращения [президента России Владимира] Путина стрельбы не было, украинцы молчали. Но не транслировать же Путина каждый час? Так что война продолжается», — заявил в беседе с «Лентой.ру» местный журналист Владислав Угольный.