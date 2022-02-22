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22 минуты назад

В Донецке вновь раздались звуки разрывов снарядов

Lenta.ru

В Донецке вновь раздаются звуки артиллерийской стрельбы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Разрывы снарядов слышны даже в центре города. Местные жители сообщают, что стрельбу можно услышать и южнее.

В Донецке вновь раздались звуки разрывов снарядов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из жителей Донецка рассказал «Ленте.ру», что разрушения продолжаются. По его словам, 21 февраля в многоквартирный дом в Горловке, где живет его коллега, попали снаряды.

«Во время трансляции обращения [президента России Владимира] Путина стрельбы не было, украинцы молчали. Но не транслировать же Путина каждый час? Так что война продолжается», — заявил в беседе с «Лентой.ру» местный журналист Владислав Угольный.

Ранее в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о первом за несколько лет применении реактивной ракетной установки «Град» украинскими силовиками. Как заявили в Народной милиции, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с марта 2018 года использовали реактивную артиллерию для обстрела территорий республики. Сообщается, что киевские силовики выпустили в сторону Донецка пять ракет.

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