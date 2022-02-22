ДНР: иностранные наемники прибыли в Донбасс

«20 февраля в базовый лагерь „Сармат“ в район Краматорска отмечено прибытие отряда „Правого сектора“ (запрещенная в России экстремистская организация — ред.) с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек», — цитирует его слова, сказанные в ходе брифинга, РИА «Новости».