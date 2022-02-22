ВСУ обстреляли Донецк «Градом» впервые с 2018 года

Украинские силовики впервые с 2018 года выпустили ракеты «Град» по Донецку. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации.
«ВСУ впервые с 2018 года применили БМ-21 «Град», выпустив пять ракет по Донецку», - цитирует источника ТАСС.
Ранее разведка Народной милиции Донецкой народной республики зафиксировала перемещение 8 танков и 5 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» с полигона в районе н.п. Урзуф в район Мариуполя, откуда может вестись обстрел территории ДНР.
Кроме того, заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что 21 февраля было установлено прибытие на станции Дружковка, Покровск, Волноваха и Зачатовка тыловых подразделений 95-й и 25-й бригад ВСУ из пунктов постоянной дислокации.