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25 минут назад

ВСУ обстреляли Донецк «Градом» впервые с 2018 года

Елена Прошина

Украинские силовики впервые с 2018 года выпустили ракеты «Град» по Донецку. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации.

ВСУ обстреляли Донецк «Градом» впервые с 2018 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВСУ впервые с 2018 года применили БМ-21 «Град», выпустив пять ракет по Донецку», - цитирует источника ТАСС.

Ранее разведка Народной милиции Донецкой народной республики зафиксировала перемещение 8 танков и 5 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» с полигона в районе н.п. Урзуф в район Мариуполя, откуда может вестись обстрел территории ДНР.

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Кроме того, заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что 21 февраля было установлено прибытие на станции Дружковка, Покровск, Волноваха и Зачатовка тыловых подразделений 95-й и 25-й бригад ВСУ из пунктов постоянной дислокации.

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