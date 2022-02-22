ВСУ обстреляли Донецк «Градом» впервые с 2018 года

Украинские силовики впервые с 2018 года выпустили ракеты «Град» по Донецку. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации.

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«ВСУ впервые с 2018 года применили БМ-21 «Град», выпустив пять ракет по Донецку», - цитирует источника ТАСС.

Ранее разведка Народной милиции Донецкой народной республики зафиксировала перемещение 8 танков и 5 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» с полигона в районе н.п. Урзуф в район Мариуполя, откуда может вестись обстрел территории ДНР.