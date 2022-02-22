Басурин: «Провокация приведет к масштабным боевым действиям»

«Я буквально 1,5 часа назад разговаривал с людьми, которые живут в Красногоровке и Марьинке. Большое скопление войск. При этом к ним отношение, к людям, скотское. Про отопление они вообще забыли, что это такое. У них сейчас нет воды и света […] Геноцид идет не только по отношению к жителям на этой стороне, геноцид идет и по отношению к жителям, живущим на той стороне, на линии соприкосновения», — сказал Басурин.