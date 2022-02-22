Басурин: «Провокация приведет к масштабным боевым действиям»

Замруководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о провокациях со стороны Киева и «скотском» отношении к людям, живущим на линии соприкосновения. Его слова приводят в Telegram-канале «Донбасс решает».
«Я буквально 1,5 часа назад разговаривал с людьми, которые живут в Красногоровке и Марьинке. Большое скопление войск. При этом к ним отношение, к людям, скотское. Про отопление они вообще забыли, что это такое. У них сейчас нет воды и света […] Геноцид идет не только по отношению к жителям на этой стороне, геноцид идет и по отношению к жителям, живущим на той стороне, на линии соприкосновения», — сказал Басурин.
По его мнению, прибытие военных и наемников, стягивание техники, РСЗО — «это не просто так».
«Мы ожидаем, что провокация может произойти, и эта провокация приведет к масштабным боевым действиям», — заявил замруководителя НМ ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что конституция республики закрепляет ее границы в пределах Донецкой области.