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1 час назад

ВСУ ударили по жилым кварталам ЛНР

Елена Прошина

В Луганской народной республике сообщили об отстреле жилых домов, в результате которого сотни людей остались без света, были повреждены жилые дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

ВСУ ударили по жилым кварталам ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что обстрел начался с позиций в поселке Счастье в направлении села Веселая Гора.

«Имеются повреждения жилых домостроений и линии ЛЭП, без электроснабжения остались 207 абонентов», — говорится в сообщении.

Ранее, 21 февраля, Луганская ТЭС в поселке Счастье остановила работу из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью. Как сообщили в компании ДТЭК, владеющей станцией, энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения мероприятий по возобновлению ее работы.

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