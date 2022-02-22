ВСУ ударили по жилым кварталам ЛНР

В Луганской народной республике сообщили об отстреле жилых домов, в результате которого сотни людей остались без света, были повреждены жилые дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Известно, что обстрел начался с позиций в поселке Счастье в направлении села Веселая Гора.
«Имеются повреждения жилых домостроений и линии ЛЭП, без электроснабжения остались 207 абонентов», — говорится в сообщении.
Ранее, 21 февраля, Луганская ТЭС в поселке Счастье остановила работу из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью. Как сообщили в компании ДТЭК, владеющей станцией, энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения мероприятий по возобновлению ее работы.