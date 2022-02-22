НАТО на фоне присутствия российских военных в Белоруссии следует направить больше сил в Восточную Европу. Об этом 22 февраля заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

"НАТО должна усилить восточный фланг", - приводит слова Лаанета РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Эстонский министр выразил мнение, что НАТО для защиты восточного фланга может отправить "дополнительные силы" в Латвию, Литву и Польшу, а также усилить противовоздушную оборону, усовершенствовать наземный потенциал и свои возможности в сфере кибербезопасности.

В "долгосрочной перспективе" Украина может подвергнуться нападению, полагает Лаанет. По его словам, Россия, возможно, несколько лет будет держать войска на границе, при этом российские военные также продолжат находиться в Белоруссии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ввести санкции против России, если та признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также сообщила, что обсудит этот вопрос с лидерами Евросоюза.

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"За признанием Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской [народных] республик должны последовать жесткие санкции со стороны Европейского союза", - говорится в комментарии Каллас, который передало в понедельник Коммуникационное бюро правительства Эстонии.

"Признание так называемых народных республик было бы агрессивной атакой против независимости и территориальной целостности Украины, - утверждается в тексте. - Оно должно подвергнуться недвусмысленному международному осуждению и требует реакции. Я собираюсь пообщаться на эту тему с лидерами Европы".

В понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости ЛНР и ДНР. Президент РФ пока не объявил окончательного решения. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин уже провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Это происходит на фоне резкого усиления напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения.

Вильнюс и Варшава считают необходимым в новых геополитических условиях, сложившихся на фоне украинского кризиса и пребывания российских войск на территории Белоруссии, укрепить восточный фланг Североатлантического альянса. К такому мнению пришли в телефонном разговоре в понедельник вечером президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда, сообщила пресс-служба литовского лидера.

"Продление срока дислокации российских войск в Белоруссии [после участия в совместных учениях "Союзная решимость - 2022"] является фактором, изменяющим ситуацию в сфере европейской безопасности, - приводятся в сообщении слова Науседы. - Это требует укрепления восточного фланга НАТО и оборонного потенциала".

В 2017 году сводные батальоны альянса с той же аргументацией "укрепления восточного фланга НАТО" были дислоцированы в трех странах Балтии и Польше. В Литве командование им взяла на себя Германия. В составе батальона все это время находились 1,2 тыс. военнослужащих из нескольких стран НАТО. В начале февраля в Берлине заявили, что дополнительно направляют в его состав около 350 солдат и офицеров. Такую же позицию усиления присутствия в батальоне заняли Нидерланды.

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter заявил, что признание Россией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине.

«Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские соглашения», — пишет Столтенберг.

Кроме того, он призвал Москву выбрать путь дипломатии, отметив, что альянс НАТО поддерживает территориальную целостность Украины.

НАТО начинает процесс адаптации к новой ситуации после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), восточный фланг альянса должен быть укреплен. Об этом заявил во вторник действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на брифинге после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Начинается процесс стратегической адаптации НАТО к новой ситуации", - сказал польский министр. По его словам, речь идет о долгосрочных решениях. "[Это] то, что генеральный секретарь называет "новой нормальностью", к сожалению, напоминающей холодную войну", - подчеркнул глава МИД Польши.

"В то же время новые результаты точно должны быть усилением [возможностей для] сдерживания восточного фланга НАТО", - добавил Рау.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о постоянном присутствии американских войск на восточном фланге НАТО, Рау сказал, что "на это нужно рассчитывать".

"Это будет фрагмент более широкого стратегического образа. Сложно говорить о деталях, но было бы ошибкой исключать такое решение", - отметил он.

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом заявил, что США готовы прислать еще «тысячи военных» на восточный фланг НАТО, если потребуется, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в США серьезно оценивают свои обязательства перед союзниками по НАТО, обещание альянса придерживаться 5-й статьи договора НАТО является «твердым, как сталь».

«Мы послали дополнительные войска США на восточный фланг НАТО и готовы послать еще тысячи военных, если только это понадобится для реагирования на ситуацию», — заявил глава Пентагона.

До этого президент США Джо Байден заявил, что ни при каких условиях не отправит на Украину американских военных, так как в случае «конфликта» с Россией начнется мировая война.

США, однако, оказывают финансовую и военную помощь Украине. Так, недавно посольство США в Киеве сообщило, что США отправили на Украину уже 15 самолетов военной помощи.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Запад на сегодняшний момент предоставил Киеву военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд.

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО и ЕС проявить жесткую позицию в отношении РФ после принятия решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и немедленно ввести санкции. Об этом он заявил в понедельник на своей странице в Twitter.

По его утверждению, "президент России [Владимир Путин] подрывает европейский порядок, установленный на рубеже 20-го и 21-го веков".

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"[В этой ситуации] необходимо большое единство и твердая позиция со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона", - считает Дуда. "Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции немедленно", - написал польский лидер.

России предлагают снова поверить на слово, что НАТО — это мирный союз, заявил президент страны Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам. Он подчеркнул, что РФ уже неоднократно предлагала сотрудничество Альянсу в разных форматах и выполнила все обязательства перед западными странами. Несмотря на это, в результате произошло пять волн расширения НАТО.

Не хотите видеть в нашем лице друга и союзника? Но зачем делать из нас врага? Просто им не нужна такая большая и самостоятельная страна, как Россия, — пояснил президент.

По мнению Путина, кризис евробезопасности случился именно из-за расширения НАТО, что и привело к утрате взаимного доверия между государствами. Он добавил, что Россия является основным противником НАТО, а плацдармом для удара станет Украина.

Вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения — вопрос решённый, — полагает российский лидер.

Всё это ведёт к росту угрозы внезапного удара по России, заключил президент.

Как ранее заявил Путин, угрозы Киева создать собственное ядерное оружие не пустая бравада, так как у украинских властей есть советские заделы. В случае появления у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, Европе и для РФ изменится кардинально, отметил президент. Москва должна реагировать на эти шаги.

В случае развертывания радиолокационного оборудования НАТО на Украине, альянс сможет «плотно контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала», заявил глава российского государства Владимир Путин.

По словам Путина, после разрыва Соединенными Штатами договора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать целей на дистанции до 5,5 тыс. километров. В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом.