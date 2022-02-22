Украинские ветераны АТО высмеяли военные силы страны

Украинские ветераны «антитеррористической операции» на востоке страны с иронией «сравнивают» военную мощь России и Вооруженных сил Украины. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», армия РФ видится им как современные войска, тогда как с их стороны выступает лишь журналист Дмитрий Гордон.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отметим, что в меме использован снимок Гордона из спортивного зала, в котором он занимался в шортах желтого и майке синего цвета, которые вместе напоминают флаг Украины.

Напомним, что ситуация на востоке Украины обострилась 18 февраля — тогда в ДНР и ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ и объявили массовую эвакуацию населения в России, а также мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.