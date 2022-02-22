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47 минут назад

Украинские ветераны АТО высмеяли военные силы страны

Елена Прошина

Украинские ветераны «антитеррористической операции» на востоке страны с иронией «сравнивают» военную мощь России и Вооруженных сил Украины. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», армия РФ видится им как современные войска, тогда как с их стороны выступает лишь журналист Дмитрий Гордон.

Украинские ветераны АТО высмеяли военные силы страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что в меме использован снимок Гордона из спортивного зала, в котором он занимался в шортах желтого и майке синего цвета, которые вместе напоминают флаг Украины.

Напомним, что ситуация на востоке Украины обострилась 18 февраля — тогда в ДНР и ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ и объявили массовую эвакуацию населения в России, а также мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также подписал с ними договоры о дружбе и сотрудничестве. 22 февраля Госдума ратифицировала документ — депутаты проголосовали «За» единогласно.

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