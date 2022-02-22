Киев может ввести военное положение в Донбассе

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждает возможность введения военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила заместитель председателя этого комитета Марьяна Безуглая.
Никакой конкретной информации она не озвучила, ссылаясь на вопрос безопасности.
«Пока без комментариев, вопрос обрабатывается. Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность», - цитирует Безуглую ТАСС.
Ранее Народные советы Донецкой и Луганской народных республик единогласно приняли законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.