Киев может ввести военное положение в Донбассе

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждает возможность введения военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила заместитель председателя этого комитета Марьяна Безуглая.

«Пока без комментариев, вопрос обрабатывается. Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность», - цитирует Безуглую ТАСС .

Ранее Народные советы Донецкой и Луганской народных республик единогласно приняли законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.