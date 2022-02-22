Журналисты попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты попали под обстрелы в Донбассе по дороге в Горловку. Как сообщает издание «Говорит Москва», среди них оказались сотрудники СМИ из России, ДНР, США и Италии.
«В нас стреляли из СПГ. Мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой. Но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе, всё хорошо», — рассказал Донецкому агентству новостей фотокорреспондент Александр Гаюк.
Он отметил, что вместе с ними был журналист из США Патрик Ланкастер, итальянец Витторию Ранжелони и россиянка Надежда Чичерова.
Как сообщает РИА Новости, Украина обстреляла место, где ночью взорвалась бомба, тогда погибли три человека. Сообщалось, что подрыв был организован украинскими диверсантами.
Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась с 18 февраля — тогда главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию населения в Россию и мобилизацию мужского населения. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.