Журналисты попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Журналисты попали под обстрелы в Донбассе по дороге в Горловку. Как сообщает издание «Говорит Москва», среди них оказались сотрудники СМИ из России, ДНР, США и Италии.

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«В нас стреляли из СПГ. Мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой. Но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе, всё хорошо», — рассказал Донецкому агентству новостей фотокорреспондент Александр Гаюк.

Он отметил, что вместе с ними был журналист из США Патрик Ланкастер, итальянец Витторию Ранжелони и россиянка Надежда Чичерова.

Как сообщает РИА Новости, Украина обстреляла место, где ночью взорвалась бомба, тогда погибли три человека. Сообщалось, что подрыв был организован украинскими диверсантами.