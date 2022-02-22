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27 минут назад

Журналисты попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Елена Прошина

Журналисты попали под обстрелы в Донбассе по дороге в Горловку. Как сообщает издание «Говорит Москва», среди них оказались сотрудники СМИ из России, ДНР, США и Италии.

Журналисты попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В нас стреляли из СПГ. Мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой. Но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе, всё хорошо», — рассказал Донецкому агентству новостей фотокорреспондент Александр Гаюк.

Он отметил, что вместе с ними был журналист из США Патрик Ланкастер, итальянец Витторию Ранжелони и россиянка Надежда Чичерова.

Как сообщает РИА Новости, Украина обстреляла место, где ночью взорвалась бомба, тогда погибли три человека. Сообщалось, что подрыв был организован украинскими диверсантами.

Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась с 18 февраля — тогда главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию населения в Россию и мобилизацию мужского населения. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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