Политолог заявил о готовности украинских солдат перейти на сторону России

Попытка освободить Киев от марионеточного режима обойдется России не дороже постоянных санкций США, заявил политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что при таком сценарии украинские солдаты станут переходить на российскую сторону.

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Марков считают, что, несмотря на относительно спокойное отношение к признанию ДНР и ЛНР, на Западе опасаются, что это может стать основанием для продвижения войск России на юго-западе Украины.

«Что касается Запада, то военным путем помогать киевскому репрессивному режиму никто не станет. Они пойдут другим путем: путем жестких санкций, поддержкой антироссийских организаций. Но Россия должна действовать жестко», — сказал Марков.

Политолог добавил, что, несмотря на последствия такого сценария, санкции США все равно не выйдут дешевле.

«Санкции ведь введут в любом случае», — убежден Марков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.