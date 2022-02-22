Что означает загадочный символ на российской военной технике?

Социальные сети переполнены фотографиями российской военной техники, размещенной вблизи украинских границ. Многие из образцов этой техники имеют на борту опознавательные знаки виде латинской буквы «Z». Что означает этот символ и почему он мог появиться?

Фото: Тoparmy/YouTube Тoparmy/YouTube

Если коротко - таким образом военные идентифицируют принадлежность машин к той или иной части или соединению (объединению) Вооруженных сил.

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Все боевые машины Вооруженных сил РФ должны иметь свои тактические номера и прочие опознавательные знаки, позволяющие определить их принадлежность. Они могут быть в виде разнообразных геометрических фигур. Чаще всего это круг, треугольник или квадрат, с цифрами, буквами или рисунками внутри. Как правило, они небольшого размера и предназначены в большей степени для понимания командиров, чтобы отличить свой танк от машины из соседнего подразделения. В боевой обстановке, скажем, при наступательных действиях эти знаки уже не имеют особого значения, а противник их попросту не видит.

Подобное предназначение и у бортовых номеров, которые наносятся на башню или корпус техники. Они по-прежнему трёхзначные, как и у танка Т-34 «Рудый» из польского сериала «Три танкиста и собака», носившего номер «102».

В цифрах также «зашифрована» принадлежность и порядковый номер, при этом в одном полку он может быть одинаковым как у танка, так и БМП. Цвет опознавательных знаков и номеров меняется по сезону, чтобы контрастировать с общей окраской машины – летом он белый, при зимнем камуфляже – чёрного или красного цвета.

Но что в этом контексте означает обозначение «Z»? Сами российские военные расшифровывать такую «маркировку» на своей боевой технике не спешат - по крайней мере публично. Многие из них и сами не догадываются, почему поступила команда нанести опознавательные знаки в виде буквы «Z» в обрамлении квадрата.

«Чем запутаннее, тем лучше, главное, чтобы враг не догадался», – считают в армии, не вдаваясь в смысл подобной творческой мысли командования.

Можно предположить, что буква «Z» - указание принадлежности техники к определенному военному соединению или объединению. Например, есть сведения, что вся техника, помеченная буквой «Z» - из состава Западного военного округа ВС РФ. При этом само слово «запад» на английском это «west», но изготовить трафарет под букву «дабл ю» – «W» гораздо сложнее в полевых условиях, а так махнул пару раз кистью и нарисовал «зет в квадрате». Опять же «зет» применительно к «западу» гораздо проще для восприятия российского солдата, а русская буква «З» похожа на тройку – цифру 3.

К слову, система опознавательных знаков была описана ещё в Боевом уставе сухопутных войск в редакции 1982 года, в котором основной упор делался на соблюдение секретности. В российской армии в этом отношении с тех попр мало что изменилось, в том числе для затруднения определения разведкой противника принадлежности боевой техники. С этой целью регулярно меняются и тактические обозначения, наносимые на машины.

Так что буква «Z» на российской броне вскоре может поменяться на какую-то другую маркировку.

«В ходе боевых действий в Чечне опознавательные знаки и бортовые номера на российских вертолётах и бронетехнике зачастую закрашивались, – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий полковник запаса Владимир Попов. – Своих не перепутаешь, а вот боевики зачастую устраивали персональную охоту за наиболее «вредными», по их мнению, экипажами, поэтому их приходилось маскировать. А вот десантники, наоборот, подчеркивали свою принадлежность эмблемой ВДВ и флагом войск на своих позициях. Тогда же появился и волк на технике 45-го полка спецназа ВДВ. Вначале он был неофициальным символом этого подразделения, а потом «волчок» прижился и сейчас красуется на официальной эмблеме бригады».

В советские времена военная техника помимо установленных опознавательных знаков и бортовых номеров имела дополнительные отличия в заграничных группах войск – Восточной Германии, Польше, Чехословакии и Венгрии. Там на кабины автомобилей и боевой техники наносился красно-белый круг, с красной звездой на белом фоне и белыми буквами «СА» на красном.

Был свой «опознаватель» и у пограничной авиации, большей частью на вертолётах. Выглядел он в виде белой полосы по задней части бортов и грузовых кабин. Здесь можно предположить, что замеченные сейчас в Крыму военные грузовики с белой полосой на капоте принадлежат именно пограничной службе. Впрочем, таким образом можно отметить и любое армейское подразделение – кто знает, тот поймёт.

Сейчас на российской боевой технике, помимо утвержденных опознавательных знаков и бортовых номеров, допускается нанесение лишь эмблемы Вооруженных сил РФ – красно-белой звезды. Все остальные символы – только для парадов, а дополнительная маркировка – для учений.

«Нанесение эмблем на военной технике предусмотрено лишь для участия в парадах, – рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт военно-геральдической службы Сергей Турчев. – Есть на этот счёт соответствующий приказ министра обороны. Исключением можно назвать боевую авиацию, где допускается символика ВКС на борту. Плюс у нас все стратегические бомбардировщики Ту-160 являются именными, с соответствующей надписью на фюзеляже.

Знаки отличия разрабатываются непосредственно в войсках с учетом специфики того или иного подразделения, потом их приводят в соответствие с геральдическими требованиями российской армии и лишь затем утверждают. Но они предназначены лишь для торжественных мероприятий, тех же парадов, но никак не для боевых действий, где маскировка имеет большое значение.