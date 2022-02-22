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54 минуты назад

Киев заявил о потерях на линии соприкосновения

Елена Прошина

14 украинских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб силовой операции Киева в Донбассе.

Киев заявил о потерях на линии соприкосновения
Фото: ReutersReuters

«В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. 12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях», — сообщили в Вооруженных силах Украины.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

В документах о признании независимости республик Путин дал поручение Минобороны ввести российские войска на территорию Донбасса для совместной обороны и обеспечить там поддержание мира.

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