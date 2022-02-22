Киев заявил о потерях на линии соприкосновения

14 украинских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб силовой операции Киева в Донбассе.

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«В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. 12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях», — сообщили в Вооруженных силах Украины.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.