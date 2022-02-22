В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
15 минут назад

Мирные жители подорвались на трассе Донецка из-за диверсии ВСУ

Елена Прошина

На трассе « Донецк-Горловка» произошла диверсия ВСУ, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщают «Известия».

Мирные жители подорвались на трассе Донецка из-за диверсии ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам корреспондента издания Валентина Трушина, взрыв произошел ночью с 21 на 22 февраля. Взрывное устройство было заложено на обочине вдоль дороги. Изначальной целью диверсантов была следующая по трассе военная машина, однако основной удар на себя приняла гражданская машина с мирными жителями, передвигавшаяся за ней.

Момент взрыва попал на запись видеорегистратора ехавшего по трассе очевидца.

Ранее стало известно о гибели мирного жителя в Славяносербске. Согласно сообщению представительства ЛНР в СЦКК, мужчина погиб в результате минометного обстрела со стороны ВС Украины. Также было повреждено одно домостроение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители