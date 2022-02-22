Мирные жители подорвались на трассе Донецка из-за диверсии ВСУ

На трассе « Донецк-Горловка» произошла диверсия ВСУ, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщают «Известия».

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По словам корреспондента издания Валентина Трушина, взрыв произошел ночью с 21 на 22 февраля. Взрывное устройство было заложено на обочине вдоль дороги. Изначальной целью диверсантов была следующая по трассе военная машина, однако основной удар на себя приняла гражданская машина с мирными жителями, передвигавшаяся за ней.

Момент взрыва попал на запись видеорегистратора ехавшего по трассе очевидца.