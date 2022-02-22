Мирный житель ЛНР получил ранение при минометном обстреле

Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что в результате минометного обстрела со стороны ВС Украины был ранен житель Славяносербска. Об этом сообщает РИА Новости .

"По уточненной информации, в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ в направлении н.п. Славяносербск с применением минометов калибра 120 мм ранен мирный житель, а также повреждено одно домостроение", — говорится в сообщении представительства ЛНР.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Граждане были эвакуированы в Ростовскую область. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.