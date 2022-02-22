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24 минуты назад

Киев стянул к линии соприкосновения 120 тысяч военных

Елена Прошина

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Украины постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев стянул к линии соприкосновения 120 тысяч военнослужащих. Трансляция велась на YouTube-канале международной организации.

Небензя: Киев стянул к линии соприкосновения 120 тысяч военных
Фото: ТАССТАСС

"Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса", — сказал Василий Небензя.

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на экстренном заседании высказалась, что сожалеет по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. По ее мнению, это решение может иметь глобальные и региональные последствия.

«Мы требуем, чтобы Россия отменила решение о признании»

Президент Украины Владимир Зеленский ранее инициировал проведение внеочередного саммита "нормандской четверки".

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