Небензя: Киев стянул к линии соприкосновения 120 тысяч военных

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Украины постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев стянул к линии соприкосновения 120 тысяч военнослужащих. Трансляция велась на YouTube-канале международной организации.
"Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса", — сказал Василий Небензя.
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на экстренном заседании высказалась, что сожалеет по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. По ее мнению, это решение может иметь глобальные и региональные последствия.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее инициировал проведение внеочередного саммита "нормандской четверки".