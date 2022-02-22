Работы по созданию Ил-112 приостановили

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Работы по созданию Ил-112 приостановлены до завершения комиссии по расследованию причин катастрофы единственного летного экземпляра самолета Ил-112В. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПК.

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"До момента завершения работы комиссии [создание Ил-112В] приостановлено",- сказал он.

Собеседник ТАСС уточнил, что работы продолжат после завершения расследования комиссией катастрофы.

"Вопрос необходимости создания Ил-112В не снимается с повестки, эта машина необходима войскам. После завершения работы комиссии работа по программе будет продолжена", - сказал он.

В августе 2021 года самолет Ил-112В при выполнении тренировочного полета потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка.