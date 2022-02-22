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22 февраля

Работы по созданию Ил-112 приостановили

ТАССиещё 10

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Работы по созданию Ил-112 приостановлены до завершения комиссии по расследованию причин катастрофы единственного летного экземпляра самолета Ил-112В. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПК.

Работы по созданию Ил-112 приостановили
Фото: ТАССТАСС

"До момента завершения работы комиссии [создание Ил-112В] приостановлено",- сказал он.

Собеседник ТАСС уточнил, что работы продолжат после завершения расследования комиссией катастрофы.

"Вопрос необходимости создания Ил-112В не снимается с повестки, эта машина необходима войскам. После завершения работы комиссии работа по программе будет продолжена", - сказал он.

В августе 2021 года самолет Ил-112В при выполнении тренировочного полета потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что работы по Ил-112В и Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования катастрофы. Самолеты Ил-114 и Ил-112В оснащены двигателем ТВС117-СТ. Гражданская модификация двигателя (ТВС117-СТ-01) установлена на Ил-114-300. Вице-премьер Борисов признавал ранее, что срок выпуска самолета Ил-114, ранее запланированный на 2023 г., будет скорректирован на фоне катастрофы Ил-112В.

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