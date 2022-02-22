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33 минуты назад

Украина атаковала жилые кварталы в ДНР

Елена Прошина

Киев атаковал жилые кварталы Донецкой Народной Республики. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Киев атаковал жилые кварталы в ДНР
Фото: ТАССТАСС

Как сообщили в Telegram-канале Народной милиции, Украина продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам ДНР. Отмечается, что одна мирная жительница получила легкие ранения в результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка.

Кроме того, из-за обстрелов со стороны Украины были повреждены пять жилых домов, автомобиль гражданского лица и газопровод низкого давления. Как пояснили в Народной милиции ДНР, в связи с этим подача газа в 35 жилых домах прекращена.

Ранее сообщалось, что военные силы Украины обстреляли две школы в Донецке. Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале сообщила, что в 56-й школе в Киевском районе были повреждены окна, а в 105-й школе в Петровском районе — окна и фасад. Кроме того, один из снарядов попал в газовую трубу по улице Войкова, но возгорания не произошло.

В ночь на 21 февраля украинские силовики обстреляли район Коминтерново. Как уточняет Народная милиция ДНР, они использовали запрещенные Минскими соглашениями снаряды. Вследствие обстрела один военнослужащий милиционер погиб, еще один получил тяжелые ранения.

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