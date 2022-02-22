Киев атаковал жилые кварталы в ДНР

Киев атаковал жилые кварталы Донецкой Народной Республики. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Народную милицию ДНР.

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Как сообщили в Telegram-канале Народной милиции, Украина продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам ДНР. Отмечается, что одна мирная жительница получила легкие ранения в результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка.

Кроме того, из-за обстрелов со стороны Украины были повреждены пять жилых домов, автомобиль гражданского лица и газопровод низкого давления. Как пояснили в Народной милиции ДНР, в связи с этим подача газа в 35 жилых домах прекращена.

Ранее сообщалось, что военные силы Украины обстреляли две школы в Донецке. Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале сообщила, что в 56-й школе в Киевском районе были повреждены окна, а в 105-й школе в Петровском районе — окна и фасад. Кроме того, один из снарядов попал в газовую трубу по улице Войкова, но возгорания не произошло.