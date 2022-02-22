Литва и Польша призвали к укреплению восточного фланга НАТО

Вильнюс и Варшава считают необходимым в новых геополитических условиях, сложившихся на фоне украинского кризиса и пребывания российских войск на территории Белоруссии , укрепить восточный фланг Североатлантического альянса . К такому мнению пришли в телефонном разговоре в понедельник вечером президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда , сообщила пресс-служба литовского лидера.

В 2017 году сводные батальоны альянса с той же аргументацией "укрепления восточного фланга НАТО" были дислоцированы в трех странах Балтии и Польше. В Литве командование им взяла на себя Германия. В составе батальона все это время находились 1,2 тыс. военнослужащих из нескольких стран НАТО. В начале февраля в Берлине заявили, что дополнительно направляют в его состав около 350 солдат и офицеров. Такую же позицию усиления присутствия в батальоне заняли Нидерланды.