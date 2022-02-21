Путин напомнил о подарившем Украине Крым Хрущеве

Путин напомнил, что Крым был подарком Хрущева Украине

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам по ситуации в Донбассе напомнил, что Хрущев подарил Крым Украине. Видеозапись части выступления публикует РИА Новости.

Как подчеркнул президент, современная Украина была полностью создана коммунистической Россией. Причем сделано это было «весьма грубым для России способом» – за счет отторжения части ее исторических территорий.

Он напомнил, что позже - до и после Великой Отечественной войны Сталин передал Украине земли, принадлежавшие ранее Польше, Румынии и Венгрии.