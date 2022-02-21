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27 минут назад

Путин напомнил о подарившем Украине Крым Хрущеве

Елена Прошина

Путин напомнил, что Крым был подарком Хрущева Украине

Путин напомнил о подарившем Украине Крым Хрущеве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам по ситуации в Донбассе напомнил, что Хрущев подарил Крым Украине. Видеозапись части выступления публикует РИА Новости.

Как подчеркнул президент, современная Украина была полностью создана коммунистической Россией. Причем сделано это было «весьма грубым для России способом» – за счет отторжения части ее исторических территорий.

Он напомнил, что позже - до и после Великой Отечественной войны Сталин передал Украине земли, принадлежавшие ранее Польше, Румынии и Венгрии.

«А в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже передал его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины», - сказал президент.

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