Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в районе аэропорта Донецка. Также там произошел одиночный громкий хлопок, который был слышен за несколько километров.

Обстановка в Донбассе обострилась в последние дни. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии, игнорируя договоренности, и регулярно обстреливает ополченцев из оружия, включая запрещенную технику. Кроме того, Вооруженные силы Украины организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий. На фоне угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР в самопровозглашенных республиках проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей в регионы России. Объявлена всеобщая мобилизация.