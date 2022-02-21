СВР сообщила о вербовке Западом боевиков для отправки в Донбасс

Западные спецслужбы скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки РФ, передает РИА «Новости».

Фото: Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press

«СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины», - говорится в сообщении.

По данным СВР, приоритет отдается лицам, участвовавшим в боевых действиях в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах.

Наибольшую активность в вербовке ведут британская Ми-6 и американское ЦРУ.

Среди вербуемых Западом боевиков есть представители исламистских террористических группировок, «давно утратившие представление о ценности человеческой жизни и не имеющие ни малейшего представления о судьбах жителей далекой от них страны».