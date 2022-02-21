СВР сообщила о вербовке Западом боевиков для отправки в Донбасс

Спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс, при этом отбирают людей с опытом войны на Ближнем Востоке, в Африке, Карабахе, на Балканах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

Фото: Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press

СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдаётся лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах, — говорится в сообщении.

Среди боевиков, вербуемых Западом для войны в Донбассе, есть представители исламистских террористических группировок, давно утративших представление о ценности человеческой жизни. В ведомстве отметили, что эти люди «не имеют ни малейшего представления о судьбах жителей далёкой от них страны».