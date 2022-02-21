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13 минут назад

СВР: спецслужбы Запада завербовали для отправки в Донбасс боевиков

News.ru

Спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс, при этом отбирают людей с опытом войны на Ближнем Востоке, в Африке, Карабахе, на Балканах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

СВР сообщила о вербовке Западом боевиков для отправки в Донбасс
Фото: Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look PressViktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press

СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдаётся лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах, — говорится в сообщении.

В России взяли в плен украинского военного

Среди боевиков, вербуемых Западом для войны в Донбассе, есть представители исламистских террористических группировок, давно утративших представление о ценности человеческой жизни. В ведомстве отметили, что эти люди «не имеют ни малейшего представления о судьбах жителей далёкой от них страны».

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Cергей Нарышкин заявил, что у него есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадиcтов. При этом провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе, которые будут «задокументированы» так же, как в своё время фальшивки «белых касок» в Сирии.

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