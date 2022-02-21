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26 минут назад

Шойгу назвал Украину опаснее КНДР в вопросе создания ядерного оружия

Елена Прошина

Потенциалом для создания ядерного оружия у Украины больше, чем у Ирана и КНДР, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе внеочередного заседании Совбеза по Донбассу, пишет РБК.

Шойгу назвал Украину опаснее КНДР в вопросе создания ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС

«Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи», — сказал Шойгу.

При этом, напомнил Шойгу, о Северной Корее и Иране говорят на всех уровнях и работают над денуклеизацией этих стран.

21 февраля проходит внеочередное большое заседание Совета безопасности, где выступают президент России Владимир Путин и другие спикеры. По словам главы государства, на заседании нужно решить, что дальше делать по Донбассу, исходя из сложившейся ситуации и оценок РФ.

Обстановка в Донбассе обострилась в последние дни. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии, игнорируя договоренности, и регулярно обстреливает ополченцев из оружия, включая запрещенную технику. Кроме того, Вооруженные силы Украины организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий. На фоне угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР в самопровозглашенных республиках проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей в регионы России. Объявлена всеобщая мобилизация.

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