Шойгу назвал Украину опаснее КНДР в вопросе создания ядерного оружия

Потенциалом для создания ядерного оружия у Украины больше, чем у Ирана и КНДР, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе внеочередного заседании Совбеза по Донбассу, пишет РБК.

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«Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи», — сказал Шойгу.

При этом, напомнил Шойгу, о Северной Корее и Иране говорят на всех уровнях и работают над денуклеизацией этих стран.

21 февраля проходит внеочередное большое заседание Совета безопасности, где выступают президент России Владимир Путин и другие спикеры. По словам главы государства, на заседании нужно решить, что дальше делать по Донбассу, исходя из сложившейся ситуации и оценок РФ.