Шойгу назвал Украину опаснее КНДР в вопросе создания ядерного оружия

Потенциалом для создания ядерного оружия у Украины больше, чем у Ирана и КНДР, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе внеочередного заседании Совбеза по Донбассу, пишет РБК.
«Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи», — сказал Шойгу.
При этом, напомнил Шойгу, о Северной Корее и Иране говорят на всех уровнях и работают над денуклеизацией этих стран.
21 февраля проходит внеочередное большое заседание Совета безопасности, где выступают президент России Владимир Путин и другие спикеры. По словам главы государства, на заседании нужно решить, что дальше делать по Донбассу, исходя из сложившейся ситуации и оценок РФ.
Обстановка в Донбассе обострилась в последние дни. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии, игнорируя договоренности, и регулярно обстреливает ополченцев из оружия, включая запрещенную технику. Кроме того, Вооруженные силы Украины организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий. На фоне угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР в самопровозглашенных республиках проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей в регионы России. Объявлена всеобщая мобилизация.