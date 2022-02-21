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16 минут назад

В России взяли в плен украинского военного

Вероника Полынина

Российские военные взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался проникнуть на территорию России в составе диверсионной группы. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

В России взяли в плен украинского военного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бортникова, две диверсионно-разведывательные группы направлялись в РФ из самопровозглашенной Луганской народной республики и со стороны Мариуполя.

В России заявили об уничтожении пересекших границу украинских БМП

Ранее в понедельник российские военные совместно с пограничным нарядом ФСБ России уничтожили пять человек из состава диверсионно-разведывательной группы, которые пытались прорваться в Россию с территории Украины. В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевые машины ВСУ. Они также были уничтожены российскими противотанковыми средствами.

Глава ФСБ отметил, что в целом обстановка на российско-украинской границе стабильна и находится под контролем.

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