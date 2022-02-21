В России взяли в плен украинского военного

По словам Бортникова, две диверсионно-разведывательные группы направлялись в РФ из самопровозглашенной Луганской народной республики и со стороны Мариуполя.

Ранее в понедельник российские военные совместно с пограничным нарядом ФСБ России уничтожили пять человек из состава диверсионно-разведывательной группы, которые пытались прорваться в Россию с территории Украины. В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевые машины ВСУ. Они также были уничтожены российскими противотанковыми средствами.