В России взяли в плен украинского военного

Российские военные взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался проникнуть на территорию России в составе диверсионной группы. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».
По словам Бортникова, две диверсионно-разведывательные группы направлялись в РФ из самопровозглашенной Луганской народной республики и со стороны Мариуполя.
Ранее в понедельник российские военные совместно с пограничным нарядом ФСБ России уничтожили пять человек из состава диверсионно-разведывательной группы, которые пытались прорваться в Россию с территории Украины. В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевые машины ВСУ. Они также были уничтожены российскими противотанковыми средствами.
Глава ФСБ отметил, что в целом обстановка на российско-украинской границе стабильна и находится под контролем.