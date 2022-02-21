В Донецке прогремели взрывы

В районе аэропорта Донецка прогремели взрывы, в настоящее время там ведется артобстрел, пишет РИА Новости.
Ранее в районе аэропорта произошел одиночный громкий хлопок, который был слышен за несколько километров.
Обстановка в Донбассе обострилась в последние дни. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии, игнорируя договоренности, и регулярно обстреливает ополченцев из оружия, включая запрещенную технику. Кроме того, Вооруженные силы Украины организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий.
На фоне угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР в самопровозглашенных республиках проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей в регионы России. Объявлена всеобщая мобилизация.