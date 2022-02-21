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34 минуты назад

В Донецке прогремели взрывы

Елена Прошина

В районе аэропорта Донецка прогремели взрывы, в настоящее время там ведется артобстрел, пишет РИА Новости.

В Донецке прогремели взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в районе аэропорта произошел одиночный громкий хлопок, который был слышен за несколько километров.

Обстановка в Донбассе обострилась в последние дни. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии, игнорируя договоренности, и регулярно обстреливает ополченцев из оружия, включая запрещенную технику. Кроме того, Вооруженные силы Украины организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий.

На фоне угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР в самопровозглашенных республиках проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей в регионы России. Объявлена всеобщая мобилизация.

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