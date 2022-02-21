Российские пограничники на границе с Украиной запросили подкрепление

Российские пограничники запросили подкрепление для прикрытия государственной границы после обнаружения украинских диверсантов, сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ.

В понедельник, 21 февраля, российские военные совместно с пограничным нарядом ФСБ России уничтожили пять человек из состава диверсионно-разведывательной группы, которые пытались прорваться в Россию с территории Украины.

«Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО», - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевых машины ВСУ. Они были уничтожены российским огнем из противотанковых средств.

Сообщается, что в результате боестолкновения погибли пять диверсантов. Среди российских пограничников и военных пострадавших нет. Украинская сторона опровергает факт проникновения диверсантов в Россию.